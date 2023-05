Luis ‘Cuto’ Guadalupe se mostró muy dolido tras descubrir que su esposa Charlene Castro le fue infiel con un misterioso hombre. La pareja del exfutbolista fue ampayada saliendo de un hotel de Barranco, el pasado jueves 11 de mayo de 2023, donde estuvo cerca de una hora con su ‘amante’.

El popular ‘Cuto’ vio las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ y confirmó que se separa de la madre de su último hijo, con quien tenía más de 10 años de relación.

Durante una conferencia de prensa, una reportera le preguntó al exjugador si continuará su compromiso con Charlene Castro tras el ampay, pero él aclaró:

“No, no. Ya no. Es lógico, es una situación que es clara, ¿para qué les voy a decir? Saquen sus conclusiones”.

Luis Cuto Guadalupe perdonó a su esposa

De otro lado, Luis Cuto Guadalupe confirmó que perdonó a su esposa tras la infidelidad, pese a que no retomará la relación con ella.

“Yo no soy quién para juzgar. Yo también cargo mi cruz. Nadie es perfecto, ¿Quién tira la primera piedra? Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido 10 años, no puedo entrar en detalles” , señaló el jugador histórico de Universitario de Deportes.

'Cuto' Guadalupe encara en vivo a reportera de Magaly Medina: "Todo el mal que se hace acá se paga"

