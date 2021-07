Después del escándalo que se generó al revelarse el maltrato a su esposa, el cantante John Kelvin - cuyo verdadero nombre es Jhonatan Sarmiento - enfrenta un pedido de 9 meses de prisión preventiva por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer.

El fiscal provincial Oswaldo Taccsi Guevara formalizó investigación preparatoria contra Sarmiento Llanto por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual- violación sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud - agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física y psicológica en agravio de Dalia Durán Gómez y formuló el requerimiento de la medida.

Asimismo, el Ministerio Público también abrió indagación preliminar al fiscal del caso por una presunta infracción administrativa.

La audiencia donde el juez evaluará el pedido de prisión preventiva se realizará de forma virtual este viernes 8 de julio a las 10 de la mañana.

El magacín “Mujeres al mando” tuvo acceso a los resultados del examen del médico legista que pasaron el cantante John Kelvin y su aún esposa Dalia Durán, tras la violenta agresión que sufrió la cubana, y se concluyó que ella trató de defenderse de la salvaje agresión de la que fue víctima.

Me golpeó y forzó a tener intimidad

En entrevista con Magaly Medina, la cubana explicó que dejó entrar al cantante a su casa solo porque quería que sus hijos compartan un momento con su padre. Sin embargo, ahí se inició el episodio violento que terminó en sexo no consentido.

“No hubo discusión de por medio, él vino a pegarme de frente y fuerte porque me dejó privada”, narró.

“Me metí a mi cuarto para dormir y no le dije nada. Simplemente le dije que se retire, no le bastó y me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quito su ropa y me forzó a tener intimidad”, puntualizó.

El Ministerio Público amplió la investigación, en contra de John Kelvin, por el delito de violación sexual a su esposa Dalia Durán.

