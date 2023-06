El modelo Gino Pesaressi y la influencer Mariana Vértiz festejaron los 9 años de su pequeña hija el pasado 8 de junio de 2023. En su cuenta de Instagram, la hermana de Natalie Vértiz compartió postales de la hermosa fiesta que le organizó a su niña por su día especial.

Como se aprecia en la plataforma de Mariana, la celebración se realizó en un impresionante jardín el cual estuvo decorado con globos rosados, melones, blancos y marrones.

Para el deleite de la cumpleañera y sus amiguitas, la fiesta también contó con piscina, juegos inflables, carritos de Pop corn y snacks. Además, tuvieron unas lindas tienditas estilo ‘indio’ donde las niñas jugaron. Otro detalle que resaltó fue la imponente torta de dos pisos.

“Cumple #9 de mi reina. Todos los años AMO celebrar la vida de mi primogénita a lo grande y nada hubiera podido ser posible sin mi mano derecha, gracias Pame por tu paciencia y profesionalismo y por poner todo tu cariño en cada detalle”, fue el mensaje que le dedicó Mariana a su hija. Además, agradeció a las marcas que la ayudaron a realizar la espectacular fiesta.

Por su parte, Gino Pesaressi no quiso quedarse atrás y también recurrió a sus redes para dedicarle unas tiernas palabras a su heredera. “Uno no es consciente de cómo pasan los años, hasta que ve a sus hijos crecer. Sé que te lo digo a diario, pero no me cansaré de reafirmar que eres mi TODO y me da demasiado orgullo ver como creces siendo una niña llena de amor, energía y con tanta chispa. Me hace muy feliz ver la calidad de persona que estamos construyendo. Gia... simplemente eres la mejor y lo mejor que me pasó. Sigamos así. Juntos. Te amo muchísimo princesa”, dijo el exchico reality.

