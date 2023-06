Luego de 15 años, el escritor Jaime Bayly y la cantante colombiana Shakira se reencontraron cuando ambos se dirigían en un vuelo comercial rumbo a Europa, así lo reveló el periodista en su última columna ‘El Francotirador’ publicada la noche de este domingo 11 de junio de 2023. Meses atrás, el exconductor de Latina reveló que la colombiana lo invitó a salir, pero él la rechazó.

Esto ocurrió cuando él se dirigía rumbo a la ciudad de Madrid, España junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija Zoe para la presentación de “Los genios”, su último libro que narra la gresca entre los nobeles Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

“Llevaba muchos años, tantos como 15, sin ver a Shakira. La última vez que nos vimos ella todavía estaba con Antonio, el noble, su novio argentino. (…) Shakira no parecía del todo feliz. Quería ser madre, pero Antonio no deseaba ser padre. Yo me ofrecí a ser el padre de sus hijos y la hice reír. Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos”, manifestó Bayly en su escrito.

¿Cómo fue el encuentro de Jaime Bayly y Shakira?

De acuerdo al ‘Niño terrible’, se encontraba muy ansioso por saludar a la interprete de ‘Monotonía’ luego de años sin verla, además, temía que ella había tomado mal las críticas que hizo sobre su tiradera para Piqué.

“Cuando aireó su canción más famosa contra Piqué, dije en mi programa de televisión que me parecía una canción fallida, envenenada por el rencor y el despecho (…) ¿Sabía Shakira que yo la había criticado? ¿Le habían dolido o molestado esas críticas? ¿Se había sentido traicionada?” , agregó.

A pesar de sus dudas, decidió acercarse a Shakira, quien aparentemente se mostró feliz por este reencuentro y lo saludo efusivamente.

“Shaki, hola, soy Jaime Bayly, no sé si te acuerdas de mí. Para mi sorpresa, ella sonrió con aparente felicidad y me abrazó fuertemente, al tiempo que decía: -¡Jaime querido! ¡Qué alegría verte, después de tanto tiempo! Sentí que todavía me quería, que no estaba enfadada conmigo, que nuestra amistad seguía en pie. Me presentó a sus hijos, hermosos, adorables”, narró Jaime.

Posteriormente, la barranquillera le preguntó por su expareja Antonio de la Rúa y por el español Alejandro Sanz, quien está molesto con el escritor por las fuertes palabras que tuvo contra él cuando no quiso ir a su programa.

Luego de unos minutos, el escritor y la cantante se despidieron cordialmente: “Sabes bien que yo te adoro. Te voy a adorar siempre” , le dijo él antes de retirarse a su asiento; a lo que ella respondió: “Yo lo sé”.

