Durante el día Magaly Medina ha sido acusada de no tener regularizados los contratos de los trabajadores que tiene para su programa y recibió en sus oficinas la visita de SUNAFIL y ella decidió limpiarse de polvo y paja y descartar que sea suya la responsabilidad de tener a sus empleados en situaciones irregulares.

Magaly usó unos minutos de su programa para aclarar qué es lo que está pasando con el tema de las contrataciones fuera de planilla de sus empleados en su programa, no sin antes felicitar a la SUNAFIL por vigilar estas situaciones.

“Desde el 2014 yo no contrato a las personas que contratan conmigo, yo tengo una productora que no se dedica al rubro de contrato para el programa de televisión”, es así como Magaly se deslindó de cualquier problema por las contrataciones de los colaboradores que están en su programa.

Toda la responsabilidad caería en el canal que la alberga televisivamente ‘ATV’ y afirmó que al igual que sus colaboradores, ella también es una empleada y no tendrá problemas con la SUNAFIL: “Están mal informando diciendo que es mi productora la que ha infringido algunas normas laborales y no es cierto, en este canal yo tengo un contrato también, soy una empleada, no soy dueña del canal”.

