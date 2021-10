La nueva colaboradora de “América Hoy”, Mariella Zanetti, opinó luego de que Melissa Paredes asegurara que Rodrigo Cuba sabía que ella se iba de la casa con su hija.

Mariella Zanetti dejó entrever que Rodrigo Cuba estaría dolido y tendría un tema psicológico por el que estaría pasando.

“La gente debe pensar que el chico está afectado, debe estar mal, son reacciones a lo que pasó, pero yo creo que hay un tema psicológico fuerte de él porque desde antes del ampay mi pareja me dice: ya no te amo, ya no puedo estar contigo, inmediatamente agarro mis cosas y me voy”, opinó Mariella Zanetti.

De igual manera, la nueva colaboradora agregó: “Si me quedo, eso no es sano para nada ni para nadie”.

Melissa Paredes dice que Rodrigo Cuba está obsesionado con ella

Melissa Paredes aseguró que Rodrigo Cuba todavía no acepta que su matrimonio terminó: “No acepta y nunca aceptó y hasta el día que yo me he retirado el día de ayer, que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos. ¡Está obsesionado conmigo!”.

Incluso, Melissa Paredes afirmó que el futbolista habría intentado retomar el matrimonio tras el ampay con su bailarín.

