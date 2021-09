Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, envió un mensaje final sobre el reciente escándalo que suscitó el enfrentamiento entre el cumbiambero con sus compañeras de ‘América Hoy’, como Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Pamela Franco fue invitada este lunes al programa ‘Mujeres al Mando’ donde le preguntaron si le molesta que sigan vinculando a Domínguez con sus exparejas. Como se sabe, en América TV quisieron juntar al cantante con Isabel Acevedo ‘Chabelita’ y Vania Bludau, pero él se negó a participar del “show”.

Al respecto, la exintegrante de ‘Alma Bella’ admitió que le molesta el doble sentido y la burla hacia el pasado del padre de su bebé. Recordemos que la persona que más se ha prestado para hablar de su exnovio, es Isabel Acevedo.

“La cacha y el doble sentido crea burla, a una como que le incomoda. No soy de piedra, ponte en mi lugar”, comentó Franco.

Luego añadió que entiende que los programas de espectáculos traten el tema de las exparejas de Christian Domínguez, pero imploró que no lo hagan con “malicia”:

“Es parte de, yo lo entiendo. El tema es qué viene después, hay que saber manejar ciertas cosas para que no se torne algo malo, sin hacer malicia, sin hacer daño”, sostuvo.

“[¿Te molesta la manera en que preguntan?] Claro, la manera en cómo preguntan es lo que me molesta, no (me incomoda) que si le preguntan (por su pasado) Es su pasado de Christian y yo soy su presente”, añadió.

