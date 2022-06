Giuliana Rengifo, de 38 años, acaparó todas las portadas de la prensa rosa del país al revelar que tuvo un corto romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. Como se sabe, luego de su polémica confesión entro en dimes y diretes con la ‘urraca’.

La cumbiambera le contó a un diario local que tiene muchos pretendientes que le han querido obsequiar lujosos regalos, pero por ahora prefiere estar sola.

“Hay gente por ahí, por Instagram me invitan a salir, me ofrecen viajes y muchas cosas más, pero no hay forma que acepte porque me respeto mucho. No busco el amor, pero creo que llegará en algún momento. Tampoco estoy desesperada por encontrar a alguien”, contó a Trome.

Sin embargo, Giuliana Rengifo aprovechó para mandarle un sutil dardo al notario más famoso del Perú. “Si el amor llega, que llegue pues, pero primero debe pasar por el ojo biónico de mis hijas y de mi madre, porque en dos oportunidades no he sabido elegir. Ya no pienso cometer los mismos errores”, manifestó.

“Ahora soy una mujer empoderada e indomable. Estoy en una etapa bonita de mi vida, junto a mi familia, mis hijas y creciendo profesionalmente”, agregó.

