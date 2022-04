Este martes 26 de abril, la influencer de la belleza Jessica Newton visitó por primera vez el set de “Amor y Fuego” para conversar con Rodrigo González y Gigi Mitre.

La organizadora del certamen de belleza “Miss Perú” respondió varias preguntas acerca de su examiga Magaly Medina, con quien tuvo varios encontronazos hace unos meses.

“Yo creo que honestamente debió quedar en privado, he retirado todas las cosas tóxicas de mi vida me refiero a lo tóxico y una de las cosas tóxicas es hablar sobre temas que no me suman”, manifestó Jessica Newton en un inicio.

“He retirado todo lo tóxico de mi vida y eso incluye tocar temas que alguna manera me son desagradables, ese tema tuvo su momento, fue muy desagradable, le hizo mucho daño a mi familia y ahí lo dejo”, agregó.

“¿Consideras que ese tema le hizo mucho daño a tu familia?”, preguntó Rodrigo González.

“No considero, lo sé”, respondió la madre de Cassandra Sánchez. “Con Magaly he pasado momentos maravillosos, me he reído, hemos viajado, hemos compartido, y me quedó con lo positivo”, dijo.

