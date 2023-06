El conductor Rodrigo González opinó sobre Yahaira Plasencia, quien este 8 de junio de 2023 se presentó en los “Premios Heat” y participó en el tributo al Grupo Niche por sus 40 años de trayectoria musical.

La autodenominada “Patrona” cantó uno de los temas más populares de la orquesta colombiana: “Una aventura”. La peruana fue la única mujer en ser parte del show.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre presentación de Yahaira Plasencia?

El presentador de espectáculos destacó la presencia de Yahaira Plasencia en los prestigiosos premios donde se ‘codeó' con varias figuras de talla internacional.

“Te guste o no te guste, está ahí, es una peruana que está ahí, entonces que te importa si consumes o no su música. Qué bueno ver a una peruana ahí”, celebró el popular “Peluchín”.

Por su parte, Gigi Mitre aprovechó para felicitar a la salsera del Rímac: “La felicito en verdad, porque ya no está con Sergio George, y ahora no van a decir que por Sergio George está ahí. Ella ya antes ha sido presentadora de los Premios Heat y ahora ha estado en el tributo de un gran grupo como es Niche, les guste o no les guste. A mí me gusta, me parece que hizo una buena representación”, dijo.

