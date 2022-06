Yola Polastry, recordada animadora infantil, criticó duramente a Magaly Medina y Jazmín Pinedo, quienes fueron las protagonistas de un pleito televisivo que ha marcado la semana en la farándula peruana. Las conductoras de televisión se vieron envueltas en una serie señalamientos y ofensas.

Para la recordada ‘chica de la tele’, los programas de televisión han caído en peleas y dimes y diretes solo para conseguir el deseado rating.

“La televisión, la producción se centra en que los que participan se peleen, se muerdan, se hagan pedazos, insultos cada vez más fuertes y tienen sus puntos de rating”, cuestionó en un primer momento.

En esa línea, Yola Polastry lamentó que esta situación ya no destaca el talento nacional. “Ya no se felicita al talento, no se premia, no se incentiva, se da con palo. CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS NO HAY. MAL”, agregó.

