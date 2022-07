Andrea San Martín decidió no dar importancia al reportaje que presentó ‘Magaly TV La Firme’ donde una jovencita, identificada como Alexa Samamé, reveló que Sebastían Lizarzaburu la invitó a ir a su hotel ubicado en Cajamarca, ciudad donde ambos coincidieron por motivos de trabajo.

“Me habló como a las 3 y algo de la mañana. Que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí, le puse: ‘Sí estoy acá también’, y me dijo que vaya al hotel donde él se estaba quedando”, reveló.

Pese a estas declaraciones ‘bomba’ - y luego de que el ‘Hombre Roca’ saliera a negar que fue infiel - la influencer se mostró junto a su novio en un video publicado en sus historias de Instagram.

Y no solo eso. Ella grabó lo bien que se lleva su segunda hija de 3 años de edad- hija de Juan Víctor Sánchez - con Sebastián Lizarzaburu. En el clip se ve como todos se ríen mientras comparten su cena.

Recordemos que Andrea no permite que su expareja vea a la menor y hasta lo ha denunciado en incontables veces por presunta violencia psicológica.

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu sobre su supuesta infidelidad?

Sebastián Lizarzaburu negó que le haya sido infiel a Andrea San Martín, aunque reconoció que en el pasado no fue un hombre correcto. “Si bien es cierto no fui el mejor enamorado o la mejor pareja o hace muchos años atrás no me porte bien, lo que si puedo asegurar es que desde que regrese con Andrea yo no le he sacado la vuelta, así que dejen los calificativos de escribirme a mí o a ella diciéndole ‘cachuda’ o diciéndole ‘Sebastián te sacó la vuelta’”, dijo.

