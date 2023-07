Han pasado cinco meses desde que Ricardo Mendoza fue ampayado junto a una venezolana de curvas prominentes y ahora que el comediante ya no está con su novia oficial, la extranjera Rosalía Franco decidió confesar que ya la oficializaron.

Todo pasó en una entrevista con el comediante conocido como el ‘Pato’ Ovalle, donde Rosalía Franco decidió revelar que ya es la oficial de Ricardo Mendoza cuando le preguntaron si estaba soltera: “No no, con novio” y luego no quiso decir el nombre porque ya es público.

Minutos más tarde, Rosalía confesó no ser para nada celosa y esto podría ser de interés para Ricardo Mendoza, ya que según contó cuando fue ampayado por Magaly Medina, es de “relaciones abiertas” y la venezolana no tiene miedo a las infidelidades: “Creo que eso es privado, ya si te van a ser infiel, te van a ser infiel en tu cara, no por mensajes”.

Rosalía habría hablado a un reportero de Magaly Medina para indicar que no quiere que usen su imagen en el programa de la ‘urraca’ y ella no dudó en cuadrar a la nueva firme de Ricardo Mendoza: “Oye desubicada, tú fuiste la trampa de la relación de Ricardo Mendoza y no me vengas ahora con que eres famosa, échate agua, que la aterricen un poco”.

