Los nuevos ricos de la farándula lorcha. El último miércoles 3 de agosto de 2022, Rodrigo González se volvió a burlar de Magaly Medina, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por exhibir sus carteras y prendas en redes sociales. El conductor de espectáculos hizo una odiosa y curiosa comparación entre la ‘urraca’ y su notario Alfredo Zambrano con Huicho Domínguez y Laura León.

El popular ‘Peluchín’ también opinó sobre la indirecta que le mandó Gisela Valcárcel a Magaly luego que esta última luego de que luciera sus costosas compras en EE. UU. La ‘señito’ aseguró que no le gusta mostrar las marcas de sus carteras.

“La ‘Farisela’ que sabe como hacerlo y sabe como atacar con guante blanco salió al frente para hacerle pisar el palito a la Magaly. Cualquier tema es bueno para ganar titulares ya que Magaly está en todas la plataformas por haber parecido luego de su viaje con su notario la Laurita León y el Huicho Domínguez, yo me voy a subir también ahí y voy a decir que las carteras y la exposición no me gusta”, comentó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

“Pero por si fuera poco, Magaly le ha respondido malbaratándole sus carteras de apenas 800 dólares. Mírenla”, ironizó.

TE PUEDE INTERESAR