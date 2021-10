El periodista Samuel Suárez se pronunció sobre la polémica entre Magaly Medina y Aída Martínez. Según ‘Samu’ la arequipeña debe tener muchas pruebas de lo que habló, de lo contrario podría tener problemas.

Y es que luego que la ‘urraca’ cuestionó a la arequipeña por hablar una serie de groserías frente a su bebé, esta arremetió contra Magaly Medina al asegurar que su hijo, Gianmarco Mendoza, no la quiere y hasta dijo que no fue a su boda.

“El chisme de Aída Martínez es cosa seria. Por ejemplo, lo que ella ha soltado creo que nadie en la prensa de espectáculos lo conoce porque Magaly, por años, ha mantenido en reserva la vida privada con su hijo”, dijo Samuel Suárez.

El popular ‘Samu’ cuestionó la veracidad de las ‘bombas’ soltadas por Aída Martínez y señaló que la modelo no puede ser tan “sonsa” para soltar algo que no le consta: “Ya todos conocemos a Aída, que es respondona, que se pelea con sus seguidores, que no tiene filtro, pero yo no creo que sea calabazona ni sonsa para soltar tremendo misil sin tener una prueba ¿no? Le debe constar porque ella no es de escupir sin tener algo detrás ¿no?”.

En ese sentido, Samuel Suárez recordó que meses atrás, Magaly Medina se mostró muy sonriente al lado de su hijo: “A mí me pareció bastante fuerte porque hasta donde yo sabía, tras la última ruptura que tuvo con el notario ella estuvo con su hijo y pasaron acá en Lima un cumpleaños, una reunión”.

“Yo no creo que ella suelte cosas sin tener una prueba que la respalde o algo, algo... pero esto tiene un respuesta de todas”, concluyó.

Samuel Suárez sobre Magaly y Aída - diario OJO

Fuente: Instarándula

