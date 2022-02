on tan solo 22 años, Claudia Mantilla es nutricionista, influencer, madre y una próspera empresaria. En sus redes sociales, más de 31 mil personas están atentas a sus recetas saludables. Sin embargo, la vida que ahora lleva no es más que el resultado de ese espíritu emprendedor que ha cultivado desde que era muy pequeña. “Empecé a los 8 años, vendía aretes que aprendí hacer en una clase de bijouteria. También vendía los dulces que me ganaba en las fiestas. Siempre me las ingeniaba para generar ingresos extra”, cuenta entre risas.

Hoy, esa niña pisqueña que soñaba en grande, triunfa en la comercialización de ollas y utensilios de cocina de la marca argentina Essen y su equipo de trabajo está conformado por más de 100 personas.

INICIOS. Claudia reconoce que tomar la decisión de emprender en este rubro no le resultó nada fácil por temor al qué dirán y los prejuicios. “Soy profesional y pensaba que tal vez el resto diría: ¿Qué hace una nutricionista vendiendo ollas? Pero, la realidad, es que no son cualquier olla, yo ofrezco salud y mejorar su alimentación con ellas porque son las mejores ollas del mundo”, asegura. Según cuenta, empezó con cero inversión y eso fue lo que más le gustó, ya que no tenía nada que perder. Además, su trabajo le ha permitido pasar más tiempo en casa con su familia, especialmente son su pequeño de dos años, manejar sus horarios y hacer lo que me más ama: cocinar.

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA. Al ser una centennial, sus redes sociales han sido una herramienta poderosa para su crecimiento. Gracias a la numerosa comunidad que ha logrado construir en Instagram y Facebook, en su caso, logra vender alrededor de 40 a 50 ollas al mes. Aunque Claudia afirma que la fórmula ganadora radica en enamorarse del producto que vendes. “Yo solo transmito mi pasión por las ollas y lo que cocino a diario”, añade.

NUEVAS METAS. Uno de sus próximos objetivos es alcanzar el título más alto del plan de compensaciones de Essen, formando y acompañando a nuevas líderes y, por supuesto, seguir cocinando. Cabe resaltar que el modelo de negocio de la multinacional Essen se enfoca de manera especial en el empoderamiento femenino, de ahí que el 85% de su fuerza de ventas sean mujeres. Sin embargo, la participación de varones va cada vez más en aumento. Actualmente, trabajan con 1450 personas activas, quienes se dedican a la venta directa.

