Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marleny, de 49 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Señora Moro, mi marido me ha dado una noticia que me ha dejado completamente fría. Resulta que Camilo ha decidido que este año no trabajará. Así de simple.

A mi pareja la han despedido y le han dado una muy buena liquidación por lo que no quiere laborar todo este año. Si bien nuestra economía está estable, muchas cosas pueden pasar en el transcurso del año, sin embargo, nada hace entrar en razón a mi esposo.

Lo que más me preocupa es que ni siquiera tiene un plan B. Le he propuesto que invierta su dinero en algún emprendimiento o que estudie algún diplomado que le sirva cuando desee buscar trabajo nuevamente, pero él se niega a todo. “Amor, desde que tengo 14 años trabajo como un burro. Ahora que nuestros hijos ya crecieron, necesito tomarse un descanso”, argumenta.

Debo confesarle que lo que también me tiene estresada es tenerlo todo el día en casa. En estos primeros días ya hemos tenido más de una discusión. No quisiera que lo nuestro acabe en un divorcio.

Me aburre escucharlo todo el día silbando, viendo series o regando sus plantas como un loco. Este cambio de vida me ha impactado mucho. Estaba acostumbrada a que mi marido sea un hombre de negocios, siempre ocupado y fuera de casa. ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Marleny, todo cambio afecta, sin embargo, si tu pareja te ha comentado que ha trabajado sin cesar y siente que merece un descanso, deberías comprenderlo. Mientras no sea un acto de irresponsabilidad que afecte su estabilidad económica, no debería molestarte, por el contrario, trata de compartir esta nueva faceta de la mejor manera con tu esposo.

