Yaco Eskenazi dio de un falto de las canchas de fútbol a la televisión como participante del reality de competencia ‘Esto Guerra’. El ex capitán de los ‘Leones’ se hizo bastante popular con el público por lo que hoy también la hace de conductor en dos programas de ‘América Televisión’.

Sin embargo, no siempre tuvo éxito y popularidad, pues sus inicios fueron bastante difíciles. En una entrevista en el podcast de Carlos Vílchez reveló que tubo que trabajar muy duro para lograr mantenerse en la televisión. Además, indicó que su relación con Natalie Vértiz es lo mejor que le pudo pasar en la vida y que con el tiempo hizo grandes amistades como la que tiene con Jefferson Farfán, quien habría tenido un noble gesto con el ex chico reality.

¿Cuál fue el gesto que tuvo Jefferson Farfán con Yaco Eskenazi?

Yaco le confesó al ‘Tio Vílchez’ que siempre fue un fanático de las zapatillas, al igual que la ‘Foquita’ Farfán, quien además es un gran coleccionista del calzado deportivo y casual. En ese sentido, el esposo de Natalie Vértiz confesó como logró tener una amistad con el ex futbolista.

“ Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo. Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba ”, narró Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi y Carlos Vílchez

