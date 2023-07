El enfrentamiento de Shakira y Gerard Piqué parece que está lejos de acabar, como se sabe la ahora ex pareja ha estado enfrentada en más de una ocasión y en las últimas semanas parece que la rivalidad entre ambos aún se mantiene por las condiciones que la cantante colombiana le impuso al padre de sus hijos para evitar cualquier contacto con Clara Chía, presunta responsable de la ruptura entre el ex futbolista y la colombiana.

Sin embargo, el rivalidad entre ambos ha llegado hasta sus fans e incluso medios de comunicación, pues algunos programas de espectáculos españoles habrían mostrando su preferencia y apoyo a Clara Chía Martin, quien es pareja de Gerard Piqué desde que terminó con Shakira. Cabe resaltar que la joven relacionista pública de 22 años ha estado en media de la polémica desde que oficializó su relación con el ex defensa del FC Barcelona.

En ese sentido, el programa ‘Telecinco Fiesta’ no tuvo mejor idea que al parecer intentar defender a Clara Chía y arremeter contra Shakira con una canción al mismo estilo de ‘Bizarrap’. La conductora del magazine María Verdoy parodió a la pareja de Gerard Piqué en el videoclip y al ritmo de una peculiar letra respondió la ‘tiradera’ de la colombiana.

Canción de ‘Telecinco Fiesta’ - Parodia “Clara Chía”

Así no puedo, no quiero otra canción

Yo en proceso de adaptación

Y cuando lo superaba, saliste por el balcón

Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio

Si una loba como tú no está pa’ novatas

Una cría como yo no puede más con tu actitud

Uh, uh, uh, uh

Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh

Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada,

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques,

No sabía que pa’ ti era tan inspiradora

Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da

Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas,

El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas

Tienes fama, de cantante buena,

Y esta letra, va a ser tu condena,

No me nombres, no es como me pintas,

Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud,

Uh, uh, uh, uh

Ah, oh, oh, oh

Si paga al Fisco se queda sin nada,

Shaki, vamos, venga DE- CLARA

Yo a tu lado soy pura elegancia

Y lo del Twingo es una falacia

Te lo digo con sinceridad

Deja a un lado la rivalidad

Que lo estoy pasando fatal

Y no saben ya qué inventar

Con un panel publicitario

Voy acelerá, ay qué porrazo

Ay, muchos temazos

Pero trabaja los celos un poquito también

Fotos por donde me ven

Yo sí me siento un rehén

Por mí todo bien

El Piqué se ríe

Y a mí no me queda otra que reírme con él





