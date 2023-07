La polémica Greissy Ortega se comunicó con el programa ‘Dilo Fuerte’ para pedir al público que sigan creyendo en ella y en sus deseos por regresar a Perú, pues habría tenido algunos inconvenientes que han retrasado su regreso. Además, aseguró que ella tiene gente que la quiera.

Como se recuerda, Greissy Ortega dejó en alerta a todos al revelar entre lágrimas que era victima de violencia física por parte de su esposo Ítalo Villaseca y suplicarle a Magaly Medina que la ayude a regresar a Perú junto a los menores. Sin embargo, pese a que la ‘Urraca’ consiguió los pasajes aéreos, la hermana de Milena Zárate no abordó el avión e incluso se mostró indignada porque la presentadora de espectáculos la habría estado apurando.

Greissy Ortega afirma que quiere regresar a Perú

Luego del desaire que le hizo a Magaly, la ‘Urraca’ le dio la espalda a la ex bailarina por lo que acudió al programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillen para asegurar que verdaderamente ella quiere regresar a Perú y que pese a sus ultimas actitudes aún hay gente que la apoya.

“ Tengo mucha gente que me quiere, quizás mucha gente me odiará, pero también hay gente que me respalda. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Acá no tengo a nadie ”, indicó Greissy Ortega. “ Por favor, crean en mí, que yo sí quiero regresar a Perú, para sanarme, para sentirme acompañada ”, agregó.

Greissy Ortega pide a la gente que siga creyendo en ella.





TE PUEDE INTERESAR