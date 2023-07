Alfredo Benavides se sentó en el sillón rojo del ‘Valor de la Verdura’ para contestar las ‘picantes’ preguntas que Gabriela Serpa preparó para él. En la última edición de ‘JB en ATV’ que se transmite HOY sábado 01 de julio, se intercambiaron los papeles, la actriz se convirtió en ‘Beto Tortíz y el hermano de Jorge Benavides tuvo que confesar sus sentimientos.

En medio del interrogatorio, Alfredo Benavides se mostró incómodo por algunas declaraciones de la modelo luego de que se hiciera público su ampay con un ‘chibolo’ de 22 años. ¿Qué fue lo que dijo?

Alfredo Benavides incómodo porque Gabriela Serpa le dijo inmaduro

‘Beto Tortíz’ le consultó al actor si es que creía que Gabriela saldría con otro hombre solo para darle celos a Alfredo Benavides. “ ¿Crees que Gabriela Serpa está saliendo con ese chibolo solo para darte celos? ”, preguntó la comediante, a lo que Alfredo Benavides respondió afirmativamente.

En ese sentido, el humorista reveló que tomó como una falta de respeto que Gabriela Serpa lo tildara de inmaduro y de no saber lo quiere. “ Soy una persona que tiene experiencia en la vida, no soy un niño, no soy un chibolo, así me digan que aunque tenga 52 años no maduro ”, explicó Alfredo, quien fue interrumpido por la modelo quien replicó “ ¿O sea te dolió que te diga eso? ”, provocando las risas de los presentes.

Alfredo Benavides no se quedó callado y explicó, “ Me pareció una falta de respeto más que me doliera, pues siendo Gabriela una persona que me conoce y sabiendo muchas cosas de mi persona, que se refiera a mí diciéndome inmaduro y comparándome (...) Gabriela me conoce a mí más de 10 años a su pareja lo conoce un mes y medio ¿En tan poco tiempo tu puedes asumir que una persona en masura para saber qué es lo que quiere en la vida? ”, señaló el actor.





